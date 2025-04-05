В Риме прошло масштабное шествие оппозиционного «Движения 5 звезд» против планов Брюсселя. «Движение» выступало против новой оборонной стратегии ЕС, требуя направить 800 миллиардов евро на образование и здравоохранение. Также они раскритиковали членов действующего правительства во главе с Джорджей Мелони и соперников «Движения» из левого политического лагеря. Об этом сообщает РИА Новости.

По их данным, участники шествия, которых было более несколько десятков тысяч, встретились на площади Виктора Эммануила II недалеко от центрального вокзала Термини и базилики Санта-Маджоре. Спустя полтора часа движения они направились к улице Виа-дей-Фори-Империали, которая находится неподалеку от Колизея. После начала акции в «Движении» заявили, что к ней присоединились еще свыше 80 тысяч человек. По информации газеты Corriere della Sera, к концу митинга они ожидают до 100 тысяч.

Активисты «Движения» несли баннеры, на которых было написано «Хватит денег на оружие» и «Нет перевооружению». На своих плакатах они ставили знак равенства между ЕС и НАТО, а также предлагали «засунуть дыни в ваши пушки».

Лидер «Движения», бывший премьер Джузеппе Конте в разговоре с журналистами раскритиковал Мелони за одобрение стратегии ЕС без какого-либо мандата на это.

«Правительство, которое продало страну в угоду Германии, в том числе с проектом, который разрушит Европу, потерпело огромный крах», - заявил Конте.

В одну из колонн, присоединившихся к шествию, были представители непарламентского Фронта «несогласия», которые выступают за налаживание связей с Россией. Члены «Фронта » несли баннеры со слоганом «Мир с Россией».