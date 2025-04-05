В Иркутской области более 100 тыс домов остались без света из-за урагана

В Иркутской области масштабное отключение электричества. Без света остались более 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах и восьми районах Приангарья.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что всему виной штормовой ветер, порывы которого достигают 34 метров в секунду.

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 метра в секунду, превентивно были отключены от электроснабжения 101 306 домов в 613 населенных пунктах в восьми районах области», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сейчас ветер стих до 15 метров в секунду, в результате разгула стихии никто не пострадал, добавили спасатели.

Уточняется, что порывистый ветер сохранится в Иркутской области до утра шестого апреля.