МЧС проверяет информацию о возгорании на крыше РГБ

Столичные пожарные прибыли к зданию Российской государственной библиотеки в центре Москвы.
По сведениям пресс-службы МЧС России, спасатели проверяют информацию о возможном возгорании.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет о тлении на крыше здания.
«Происходит тление обрешетника в кровельном пространстве. Производится вскрытие кровли», - сообщил собеседник агентства.
Кроме того, звенья газодымозащитной службы проверяют помещения Российской государственной библиотеки с помощью тепловизоров, уточнили в ведомстве.
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