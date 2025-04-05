МЧС проверяет информацию о возгорании на крыше РГБ

Столичные пожарные прибыли к зданию Российской государственной библиотеки в центре Москвы.

По сведениям пресс-службы МЧС России, спасатели проверяют информацию о возможном возгорании.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет о тлении на крыше здания.

«Происходит тление обрешетника в кровельном пространстве. Производится вскрытие кровли», - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, звенья газодымозащитной службы проверяют помещения Российской государственной библиотеки с помощью тепловизоров, уточнили в ведомстве.