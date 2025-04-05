Подросток пострадал после удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское село Березовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток. Парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», - написал Гладков.

Остальные пострадавшие также госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из них осколочные ранения лица, рук и ног.

Мужчин доставили в областную клиническую и Борисовскую центральную районную больницы, добавил Гладков.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и ведомств.