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Подросток пострадал после удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, у него диагностирована минно-взрывная травма.
Ян Брацкий 2025-04-05 19:02:03
© Фото: Nikolay Gyngazo, Global Look Press

Три человека, включая ребенка, пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское село Березовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток. Парня с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», - написал Гладков.

Остальные пострадавшие также госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из них осколочные ранения лица, рук и ног.

Мужчин доставили в областную клиническую и Борисовскую центральную районную больницы, добавил Гладков.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и ведомств.

#бпла #белгородская область #ВСУ #госпитализация #Гладков #Киевский режим
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