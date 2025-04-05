Боец показал американский гранатомет, затрофеенный у наемников

Боец с позывным Ральф, командир 1-й роты 3-й батальонной тактической группы «Каштан» спецотряда «Ахмат», рассказал в эфире программы «Мужики» о том, как они с отрядом унесли американский шестизарядный гранатомет в качестве трофея с позиций.

«Это трофей - американский "Носорог", гранатомет шестизарядный, затрофеили у наемников на позициях. Хорошая штука, хорошо работает, ходячий АГС, сами же против них потом и применяли. Таких трофеев у нас было достаточно», - поделился командир.

Он добавил, что завоеванные трофеи возвращать не приходится. Бойцы пользуются оружием до тех пор, пока оно приносит пользу.

Разобраться с техникой использования, по его словам, тоже не доставляет труда. Чаще всего, оружие достаточно перезарядить, и оно вновь готово к использованию.