В Петербурге под мостом нашли тюлененка, который отбился от мамы

Обезвоженного и истощенного тюлененка нашли в Петербурге под мостом среди пакетов. Об этом рассказал «Звезде» директор Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

По словам директора, прохожий, гуляя с собакой в районе Яхтенного моста в городе Санкт-Петербурга, заметил детеныша, который лежал среди пакетов под мостом. Он сообщил о нем сообщили в Фонд друзей Балтийской нерпы.

По его словам, малыш находится в состоянии истощения и обезвоживания, а также у него травмирован глаз. Возможно, из-за того, что лед очень рано растаял, тюленя унесло от своей мамы, которая не успела его выкормить. В норме животное должно было иметь вес 40 килограммов и уже постепенно начинать подготовку к самостоятельной жизни. Однако состояние малыша пока что остается тяжелым, из-за недобора веса он пока не готов к взрослой жизни.

Как сообщил Алексеев, сначала специалисты будут стараться стабилизировать его состояние, а потом займутся выкармливанием и реабилитацией. Также он отметил, что «состояние хоть и тяжелое, но стабильное», а значит у тюленя есть все шансы на выздоровление.

Имя спасенному малышу давать пока не торопятся, это сделают когда нормализуется его состояние. Обычно прозвище придумывают по названию географического объекта, где нашли животного.