МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге под мостом нашли тюлененка, который отбился от мамы

Животное отбилось от своей семьи и вовсе не готово к самостоятельной жизни. Специалисты стабилизируют состояние малыша.
Дарья Ситникова 2025-04-05 16:51:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обезвоженного и истощенного тюлененка нашли в Петербурге под мостом среди пакетов. Об этом рассказал «Звезде» директор Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

По словам директора, прохожий, гуляя с собакой в районе Яхтенного моста в городе Санкт-Петербурга, заметил детеныша, который лежал среди пакетов под мостом. Он сообщил о нем сообщили в Фонд друзей Балтийской нерпы.

По его словам, малыш находится в состоянии истощения и обезвоживания, а также у него травмирован глаз. Возможно, из-за того, что лед очень рано растаял, тюленя унесло от своей мамы, которая не успела его выкормить. В норме животное должно было иметь вес 40 килограммов и уже постепенно начинать подготовку к самостоятельной жизни. Однако состояние малыша пока что остается тяжелым, из-за недобора веса он пока не готов к взрослой жизни.

Как сообщил Алексеев, сначала специалисты будут стараться стабилизировать его состояние, а потом займутся выкармливанием и реабилитацией. Также он отметил, что «состояние хоть и тяжелое, но стабильное», а значит у тюленя есть все шансы на выздоровление.

Имя спасенному малышу давать пока не торопятся, это сделают когда нормализуется его состояние. Обычно прозвище придумывают по названию географического объекта, где нашли животного.

#тюлень #Петербург #Животные #спасение #наш эксклюзив #фонд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 