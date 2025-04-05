В Махачкале во время перестрелки на паркинге ТЦ погиб человек

Во время перестрелки в подземном паркинге торгового центра в Махачкале один человек погиб и двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Дагестану.

«По факту перестрелки в подземном паркинге торгового центра "Ардар" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ»,- рассказали в сообщении.

Как рассказали следователи, вечером 4 апреля между владельцем торгового центра и арендаторами случился конфликт из-за денег. У них завязалась перестрелка, во время которой один человек скончался на месте. Еще двоих госпитализировали с ранениями.

В СК уточняют, что владелец торгового центра скрылся с места преступления. Полицейские провели оперативный розыск, им удалось быстро установить местонахождение сбежавшего. Его вместе с травмами доставили в больницу.

Правоохранители добавили, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия.