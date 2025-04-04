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Момент поджога авто у жилого дома в Москве попал на камеры

Неизвестный ночью подошел к авто, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, машина полностью сгорела, сообщили в столичной прокуратуре.
Лиза Губина 2025-04-04 09:43:31
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

В Москве возбудили уголовное дело после поджога автомобиля на парковке у жилого дома на улице 13-й Парковой, сообщили в столичной прокуратуре.

В результате авто полностью сгорело, огонь также затронул соседние машины.

«Ночью мужчина подошел к автомобилю “Хавал”, припаркованному около жилого дома на ул. 13-я Парковая, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Ведомство также опубликовало видеозапись с камеры наблюдения на доме, которая засняла момент поджога.

Личность преступника на данный момент не установлена, добавили в прокуратуре. Отмечается, что речь идет об уголовном деле по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

#Москва #Автомобиль #Прокуратура Москвы #поджог #парковая улица #уничтожение чужого имущества
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