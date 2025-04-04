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Отец Маска признался, что они с сыном восхищаются Путиным

Эррол Маск отметил, что российский президент всегда спокоен и представляет собой пример сильного лидера.
Владимир Рубанов 2025-04-04 08:14:40
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Семья американского бизнесмена Илона Маска восхищается Владимиром Путиным, заявил отец миллиардера Эррол в интервью BBC.

Он отметил, что российский президент всегда спокоен и представляет собой пример сильного лидера. По его словам, Путин говорит логично, и не восхищаться им было бы глупо.

«Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, - очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», - отметил отец Илона Маска.

Эррол добавил, что его сын относится к российскому лидеру точно так же, как он.

Отец Маска привел слова сына Илона о том, что украинский конфликт связан с беспрецедентной коррупцией, мошенничеством и воровством.

В феврале 2024 года Путин в интервью Такеру Карлсону назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить. Он отметил компанию Маска Neuralink, которая впервые вживила беспроводной чип в мозг человека. Глава государства сказал, что с бизнесменом нужно найти общий язык.

Илон Маск курирует в администрации президента США департамент США по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Ранее сообщалось, что в будущем он вернется в частный сектор и к управлению собственными компаниями, однако президент Дональд Трамп собирается удерживать его на госслужбе «столько, сколько сможет».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #илон маск #Доге #Эррол Маск
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