NBC News: Дмитриев встретился с сенаторами по просьбе Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по просьбе президента США Дональда Трампа встретился с несколькими республиканскими сенаторами в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что спецпредставитель президента России встретился с сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы.

По данным телеканала, на встрече они обсудили условия прекращения украинского конфликта и требования российского лидера Владимира Путина об остановке огня.

Однако до сих пор остается неизвестной информация, встречался ли Кирилл Дмитриев с Дональдом Трампом во время своего визита в Вашингтон.

* Линдси Грэм внесен в реестр экстремистов и террористов по решению Росфинмониторинга.