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NBC News: Дмитриев встретился с сенаторами по просьбе Трампа

На встрече они обсудили условия завершения украинского конфликта и требования президента России Владимира Путина о прекращении огня.
Виктория Бокий 2025-04-04 05:15:35
© Фото: kremlin.ru, Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по просьбе президента США Дональда Трампа встретился с несколькими республиканскими сенаторами в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что спецпредставитель президента России встретился с сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы.

По данным телеканала, на встрече они обсудили условия прекращения украинского конфликта и требования российского лидера Владимира Путина об остановке огня.

Однако до сих пор остается неизвестной информация, встречался ли Кирилл Дмитриев с Дональдом Трампом во время своего визита в Вашингтон.

* Линдси Грэм внесен в реестр экстремистов и террористов по решению Росфинмониторинга.

#сша #Вашингтон #республиканцы #РФПИ #Кирилл Дмитриев
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