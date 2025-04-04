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В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб один человек

Еще один пострадавший получил осколочные ранения. Он госпитализирован.
Ирина Егорова 2025-04-04 03:50:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Два местных жителя поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области пострадали в результате атаки ВСУ. У них осколочные ранения - их доставили в больницу, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», - написал он.

По его словам, удары были целенаправленными. Украинские боевики сбрасывали взрывные устройства с воздуха, в результате чего повреждено остекление и балкон многоквартирного жилого дома. Также повреждены несколько автомобилей,  добавил Богомаз.

Накануне средства ПВО сбили над Брянской областью шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. 

 

#дрон #Брянская область #ВСУ #удары #жертвы #Александр Богомаз
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