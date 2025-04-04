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Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии

Космический корабль Crew Dragon, в котором находилось четыре астронавта, успешно приводнился в Калифорнии.
Дарья Ситникова 2025-04-04 21:11:32
© Фото: NASA Keystone Press Agency Global Look Press

После первого пилотируемого орбитального полета над Северным и Южным полюсами Земли космический корабль Crew Dragon вместе с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии. Об этом сообщила компания SpaceX в социальной сети Х.

«Приводнение Dragon и астронавтов подтверждено», - отметила компания.

Согласно их публикации, приводнение произошло у побережья Калифорнии, там астронавтов уже ждало спасательное судно.

Напомним, Crew Dragon запустили с мыса Канаверал во Флориде первого апреля. Полет прошел на высоте около 440 километров и продлился несколько дней. Это был первый пилотируемый полет SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.

#ракета #Полет #Земля #SpaceX #Crew Dragon #космический корабль
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