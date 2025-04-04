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Пятьдесят километров дамб: как Сибирь готовится к рекордному паводку

Уровень воды в реке Ишим измеряют шесть раз в день, до опасной отметки осталось немного.
Анатолий Бородкин Дарья Ситникова 2025-04-04 20:43:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Западной Сибири построили почти полсотни километров временных дамб, регион готовится к паводку. В Тюменской области он может побить прошлогодний рекорд, там уже запустили водные переправы из-за подтопления мостов.

Жители Рагозина привыкли к тому, что каждую весну их деревня становится «островом» на несколько недель. Местные власти обеспечивают людей генераторами, в случае экстренной ситуации они могут переправить людей в пункты временного размещения. Жители, в свою очередь, запасаются необходимым количеством горючего, продуктов, кормом для скота. Только в одном Ишимском районе Тюменской области таких «деревень – островов» несколько.

Если подъем воды будет резким, то под угрозой окажутся не только места традиционного подтопления, но и крупные населенные пункты, автомобильные дороги – от проселочных, до федеральных, железнодорожные пути, объекты электроснабжения и газоснабжения.

По всей Западной Сибири круглые сутки возводятся дамбы, земляные ограждения. Их протяженность, построенных только в этом году, на сегодняшний день – 45 километров. Известно, что привлечено больше 300 единиц техники. Помимо этого,полторы тысячи человек работают в три смены без выходных.

Метеорологи также перешли на круглосуточный режим работы. Замеры на гидропостах проводятся каждые 4 часа. Пока специалисты говорят о половодье этого года с осторожным оптимизмом.

До отметки «опасное явление» воде в Ишиме осталось подняться всего на 75 сантиметров. Пока гидрологи фиксируют очень умеренный рост. Два дня река прибавляла всего по 2 сантиметра в сутки, до этого и вовсе был незначительный спад.

#подготовка #Сибирь #Тюменская область #вода #Река #Паводки #ишим
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