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Карл III сыграл на моркови вместе с Лондонским овощным оркестром

Для своего дебюта в качестве солиста оркестра Карл III выбрал известную английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star.
Ян Брацкий 2025-04-04 16:43:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Король Великобритании Карл III на время стал солистом Лондонского овощного оркестра. Музыкантов и волонтеров, вовлеченных в различные культурные проекты, приняли в Виндзорском замке.

Среди приглашенных был и оркестр, прославившийся тем, что его участники используют овощи в качестве инструментов, пишет Daily Mail.

Карл III, общаясь с гостями, признался, что всегда любил музыку.

«Она обладает способностью вызволять счастливые воспоминания и утешать нас в минуты печали», - отметил он.

Монарх выбрал для игры морковь. При помощи корнеплода Карл III наиграл известную английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star.

В этот момент участники оркестра старательно подыгрывали королю на картофеле и тыкве. Выступление вызвало смех окружающих и бурные аплодисменты.

#Великобритания #лондон #морковь #Виндзорский замок #карл III #Овощной оркестр
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