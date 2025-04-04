Карл III сыграл на моркови вместе с Лондонским овощным оркестром

Король Великобритании Карл III на время стал солистом Лондонского овощного оркестра. Музыкантов и волонтеров, вовлеченных в различные культурные проекты, приняли в Виндзорском замке.
Среди приглашенных был и оркестр, прославившийся тем, что его участники используют овощи в качестве инструментов, пишет Daily Mail.
Карл III, общаясь с гостями, признался, что всегда любил музыку.
«Она обладает способностью вызволять счастливые воспоминания и утешать нас в минуты печали», - отметил он.
Монарх выбрал для игры морковь. При помощи корнеплода Карл III наиграл известную английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star.
В этот момент участники оркестра старательно подыгрывали королю на картофеле и тыкве. Выступление вызвало смех окружающих и бурные аплодисменты.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»