ВЦИОМ: уровень одобрения россиянами деятельности Путина составил 77,4%

Уровень одобрения россиянами деятельности президента Владимира Путина составил 77,4%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
О доверии главе государства заявили 79,8% опрошенных ВЦИОМ респондентов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также пользуется доверием россиян. Согласно опросу, 61,8% положительно оценивают его работу на посту главы кабмина.
Что касается работы министров, то ее одобряют 53,4% опрошенных.
Участие в опросе приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше.
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