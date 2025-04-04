ВЦИОМ: уровень одобрения россиянами деятельности Путина составил 77,4%

Уровень одобрения россиянами деятельности президента Владимира Путина составил 77,4%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

О доверии главе государства заявили 79,8% опрошенных ВЦИОМ респондентов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также пользуется доверием россиян. Согласно опросу, 61,8% положительно оценивают его работу на посту главы кабмина.

Что касается работы министров, то ее одобряют 53,4% опрошенных.

Участие в опросе приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше.