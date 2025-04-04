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Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже

Ольга Любимова рассказала, что за два дня федеральные музеи собрали 90 миллионов для восстановления местного краеведческого музея в Судже.
Дарья Ситникова 2025-04-04 15:50:10
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам музеев российских регионов за их финансовую поддержку коллег из краеведческого музея в Судже Курской области, который пострадал в результате атаки со стороны ВСУ.

В пятницу российский лидер принял в Кремле министра культуры Ольгу Любимову. Она рассказала ему, как федеральные музеи из разных регионов страны помогают краеведческому музею в Судже в его восстановлении после атаки ВСУ. Они собирают средства с продаж билетов и перечисляют их в Суджу на восстановление музея. Она отметила, что уже удалось собрать 90 миллионов рублей.

По словам главы Минкульта, коллеги, узнав о случившемся, списались в общей группе и начали обсуждение возможной поддержки. Постепенно в группу стали приходить сообщения из разных городов России: «Павловск с вами», «Великий Новгород поддержит», «Дальний Восток на связи, работаем». В музеи пришли тысячи человек по всей стране, а собранные деньги отправили в Суджу.

Известно, что суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году и располагался в двухэтажном доме Чупилова, который признан памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что музей восстановят, а его экспонаты вернутся на свои места.

#Россия #Путин #музей #восстановление #помощь #любимова #Суджа
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