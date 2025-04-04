Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры в Красноармейском районе Саратовской области. Легковушки при ДТП загорелись, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Авария произошла, по предварительным данным, около 9 утра по московскому времени. ДТП случилось на федеральной трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

Погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля, а также водитель иномарки, уточнили в региональной прокуратуре.

Картина случившегося неясна. Авария произошла на двухполосном участке дороги. На месте работают экстренные службы и следователи.