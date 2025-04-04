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Бастрыкин заявил, что в России пропавшими числятся более тысячи детей

Большинство несовершеннолетних пропало более года назад.
Сергей Лебедев 2025-04-04 12:37:28
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

В России пропавшими числятся 1 095 несовершеннолетних. Половина из них - это подростки 15 лет и старше. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», - отметил глава ведомства в разговоре с ТАСС.

По словам Александра Бастрыкина, только в прошлом году поступили сообщения о пропаже более 5 000 детей. Девять из них до сих пор не нашли.

Чаще всего причиной ухода несовершеннолетних из дома являются сложные отношения с близкими и плохая обстановка в семье.

Напомним, последний резонансный случай с пропажей подростка произошел в красноярском городе Ачинск. Там 15-летняя школьница не вернулась домой с дневной прогулки. А позже родителям девочки пришло видеосообщение, в котором их дочь извиняется за обман военнослужащих, и требование заплатить выкуп 500 тысяч рублей.

Несовершеннолетнюю удалось отыскать. Выяснилось, что она стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

#Россия #Следственный комитет #СК РФ #подростки #Несовершеннолетние #Александр Бастрыкин
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