Бастрыкин заявил, что в России пропавшими числятся более тысячи детей

В России пропавшими числятся 1 095 несовершеннолетних. Половина из них - это подростки 15 лет и старше. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», - отметил глава ведомства в разговоре с ТАСС.

По словам Александра Бастрыкина, только в прошлом году поступили сообщения о пропаже более 5 000 детей. Девять из них до сих пор не нашли.

Чаще всего причиной ухода несовершеннолетних из дома являются сложные отношения с близкими и плохая обстановка в семье.

Напомним, последний резонансный случай с пропажей подростка произошел в красноярском городе Ачинск. Там 15-летняя школьница не вернулась домой с дневной прогулки. А позже родителям девочки пришло видеосообщение, в котором их дочь извиняется за обман военнослужащих, и требование заплатить выкуп 500 тысяч рублей.

Несовершеннолетнюю удалось отыскать. Выяснилось, что она стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.