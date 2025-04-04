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Генконсульство РФ: россиян среди пострадавших в отеле в Мармарисе нет

В результате пожара в отеле на турецком курорте госпитализировали шесть человек, они надышались угарным газом.
Лиза Губина 2025-04-04 12:05:30
© Фото: Martin Siepmann, imageBROKER.com, Global Look Press

Среди пострадавших при пожаре в пятизвездочном отеле турецкого курорта Мармарис россиян нет, сообщили «Звезде» в генконсульстве России в Анталье. Никто из соотечественников к дипломатам за помощью по данному вопросу не обращался.

«Генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами. По имеющейся информации, россиян среди пострадавших в результате возгорания нет», - заявили в российском представительстве.

Ранее стало известно, что в результате пожара минимум шесть человек надышались дымом и их доставили в местную больницу с отравлением угарным газом. Изначально огонь вспыхнул в котельной, но позже перекинулся на номера постояльцев, пишет агентство DHA.

Всего на момент пожара в отеле отдыхали 680 человек, их эвакуировали. Специалисты установят причину происшествия.  

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