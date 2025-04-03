Корветы «Бойкий» и «Стойкий» провели учение по борьбе с БЭКами

Отряд кораблей Балтийского флота из корветов «Бойкий» и «Стойкий» провел комплексное учение в Балтийском море. Кадры опубликовало Минобороны России.

Сначала экипажи отработали морской бой с условным противником. Корветы провели артиллерийские стрельбы по морскому щиту. Специалисты использовали артиллерийское вооружение для поражения группы надводных кораблей.

Потом была тренировка по борьбе с безэкипажными катерами. Условные БЭКи уничтожали из 30-миллиметровых установок АК-630М и крупнокалиберных пулеметов.

На втором этапе личный состав искал и ликвидировал подводную лодку условного противника с помощью противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ. Корвет «Бойкий» уничтожил условную вражескую субмарину торпедным оружием.

Кроме того, экипажи отработали постановку радиоэлектронных помех и противовоздушную оборону.

Учение завершилось тренировками по борьбе за живучесть.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.