Корветы «Бойкий» и «Стойкий» провели учение по борьбе с БЭКами

Отряд кораблей Балтийского флота из корветов «Бойкий» и «Стойкий» провел комплексное учение в Балтийском море. Кадры опубликовало Минобороны России.
Сначала экипажи отработали морской бой с условным противником. Корветы провели артиллерийские стрельбы по морскому щиту. Специалисты использовали артиллерийское вооружение для поражения группы надводных кораблей.
Потом была тренировка по борьбе с безэкипажными катерами. Условные БЭКи уничтожали из 30-миллиметровых установок АК-630М и крупнокалиберных пулеметов.
На втором этапе личный состав искал и ликвидировал подводную лодку условного противника с помощью противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ. Корвет «Бойкий» уничтожил условную вражескую субмарину торпедным оружием.
Кроме того, экипажи отработали постановку радиоэлектронных помех и противовоздушную оборону.
Учение завершилось тренировками по борьбе за живучесть.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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