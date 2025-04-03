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WP: Дмитриев и Уиткофф начали встречу в Вашингтоне

Запланированные темы для обсуждения на встрече Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа – укрепление отношений США и РФ и их стремление положить конец украинскому конфликту.
Виктория Бокий 2025-04-03 02:52:09
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В Вашингтоне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

«Переговоры идут», — цитирует американскую газету Life.

Напомним, что о визите Кирилла Дмитриева в Вашингтон сообщил телеканал CNN накануне. На запланированных переговорах глава РФПИ и спецпосланник американского лидера будут обсуждать укрепление отношений США и России, а также стремление двух государств завершить украинский конфликт.

По данным телеканала, ради этого визита с Дмитриева временно сняли санкции, чтобы он приехал в США.

#Россия #сша #Вашингтон #переговоры #Кирилл Дмитриев #стив Уиткофф
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