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Беспилотник «Молния-2» уничтожил пехоту ВСУ в Часовом Яре

«Молния-2» – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.
2025-04-03 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Видео боевого применения ударных дронов публикует Минобороны РФ.

После получения задачи, десантники собрали беспилотник и скрытно подняли его в воздух с заранее подготовленной позиции. Далее, оператор определяет цель, наводит на нее беспилотник и осуществляет захват. «Молния-2» «умеет» обходить все препятствия, например, противодействие РЭБ противника, и поражать заданную цель, уточняется в сообщении оборонного ведомства.

«Чтобы обучиться на "Молнию" надо иметь большой стаж управления FPV-дроном. "Молнией" управлять сложнее, так как это дрон самолетного типа. Изделие хорошо себя показало, пользуемся им давно. Работаем на любые цели -на пехоту, технику, укрепления, в том числе на большие застройки, которых много в Часовом Яре», - рассказал командир расчета БПЛА «Молния-2» с позывным Бизон.

 «Молния-2» – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров. Конструкция беспилотника в форме мини-самолета позволяет ему развить большую скорость, по сравнению с обычным FPV-дроном и при этом нести на себе больший вес на большее расстояние.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#бпла #ВСУ #спецоперация #пехота #часов яр #молния-2
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