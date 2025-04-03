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Лучшую горнолыжницу Кубка мира увезли с переломами на вертолете

Ей диагностировали несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.
Дарья Ситникова 2025-04-03 18:33:47
© Фото: Alessandro Bremec, Keystone Press Agency, Global Look Press

На чемпионате страны итальянка Федерика Бриньоне получила несколько переломов из-за падения с гигантского слалома.

В этом сезоне общий зачет Кубка мира выиграла итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне. Стало известно, что она сломала ногу в нескольких местах на национальном чемпионате в Валь-ди-Фасса. Об этом сообщает AP.

Она лидировала в гигантском слаломе, но на второй попытке упала на высокой скорости. Ее немедленно увезли на вертолете в больницу в Тренто.

Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что итальянской горнолыжнице диагностировали несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Ее перевезут в больницу, которая находится в Милане.

#Спорт #чемпионат #Кубок мира #травмы #переломы #бриньон
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