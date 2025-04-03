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Мурманского чиновника обвинили в получении 1,8 млн рублей взятки

Глава ЗАТО Видяево получил взятку за оказанное директору коммерческой организации содействие в заключении договора по обеспечению муниципальных нужд в Видяево, сообщили в СК РФ.
Лиза Губина 2025-04-03 17:15:56
© Фото: su_skr51, Telegram © Видео: su_skr51, Telegram

Мурманского чиновника, главу ЗАТО Видяево обвинили в получении взятки в особо крупном размере, речь идет о получении на руки 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«В 2024 году фигурант способствовал заключению гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение в размере более 15 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На данном этапе обвиняемому избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Отмечается, что СК также расследует дело в отношении взяткодателя по статье о подкупе должностного лица в особо крупном размере.

Специалисты проводят необходимые следственные действия - допрашивают свидетелей, проводят обыски. СК также опубликовал видео с моментом задержания, на кадрах видны разложенные в багажнике пятитысячные купюры.

#Мурманская область #СК РФ #взятка #чиновник #получение взятки
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