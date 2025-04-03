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Горемыкин: МО РФ поддержит идею о ветеранском статусе для военкоров

Виктор Горемыкин отметил, что по этому вопросу необходимо работать отдельным законопроектом.
2025-04-03 17:03:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин отметил, что российское оборонное ведомство поддержит идею о присвоении военкорам статуса ветерана боевых действий. 

Виктор Горемыкин комментировал идею в контексте присвоения статуса ветеранов защитникам «старых» регионов России от вооруженного вторжения. Он отметил, что считает нужным рассматривать этот вопрос шире, с учетом специальной военной операции.

«Полагаю, что по данной теме нужно работать отдельным законопроектом. Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но надо работать отдельным законопроектом», - сказал Горемыкин на пленарном заседании в Госдуме России. 

Он добавил, что, по его мнению, не стоит допускать бесконтрольного нахождения журналистов там, где ведутся боевые действия, потому что это может печально закончиться. Эти вопросы, подчеркнул замминистра, должны регулироваться. 

Ранее Горемыкин отметил, что новый закон о присвоении ветеранского статуса защитникам приграничных регионов России повысит социальную защищенность. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #Виктор Горемыкин #военкоры #статус ветерана
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