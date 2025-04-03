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Песков: в вопросе Украины все хотели бы быть услышанными

По словам представителя Кремля, Москва готова продолжать прикладывать определенные усилия в вопросе поиска способов мирного урегулирования на Украине.
Лиза Губина 2025-04-03 16:38:42
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

Россия настроена на продолжение совместной с США работы по поиску способа мирного урегулирования украинского кризиса, заявил в интервью агентству Bloomberg пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в этом вопросе все хотели бы вести диалог, а не боевые действия.

«Все бы предпочли не вести боевые действия, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными. Такое положение дел у нас сейчас складывается с действующей американской администрацией», - сказал представитель Кремля.

Напомним, в последние пару месяцев оформились контакты представителей Москвы и Вашингтона по вопросу мирного разрешения конфликта на Украине. Так, 2-3 апреля проходят встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Вашингтоне.

Американская и российская стороны также встречались в рамках переговоров в Эр-Рияде.

#Россия #Украина #сша #Кремль #Дмитрий Песков #мирное урегулирование на украине
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