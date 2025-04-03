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На центральной площади Амстердама взорвался автомобиль

Единственным пострадавшим в результате инцидента оказался водитель, у него сильные ожоги.
Ян Брацкий 2025-04-03 15:46:16
© Фото: X/JeroenvdVeer © Видео: X/JeroenvdVeer

Полиция Амстердама перекрыла центральную площадь Дам из-за взрыва и возгорания автомобиля.

В момент инцидента в автомобиле находился водитель, а вокруг него было много людей. Никто из прохожих в результате взрыва не пострадал.

На опубликованных в соцсети Х кадрах с места происшествия видно, как догорает автомобиль, а рядом с ним находится, предположительно, водитель. На видео он ходит кругами, пока на нем догорает одежда.

Никто из правоохранителей не решался приблизиться к мужчине. Только минуту спустя его начали заливать пеной из огнетушителя, а после накрыли одеялом.

К месту ЧП прибыли сотрудники спецслужб, рассматривается версия об умышленном подрыве автомобиля. Истинная причина случившегося пока не установлена. Автомобиль и место взрыва обследуют взрывотехники.

#в стране и мире #взрыв #Автомобиль #полиция #Амстердам #нидерланды
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