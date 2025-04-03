Захарова подтвердила гибель россиянина в результате землетрясения в Мьянме

Министерству иностранных дел РФ известно о гибели россиянина в результате разрушительного землетрясения в Мьянме. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В настоящее время наши дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Мандалае из-под завалов достали тело россиянина, который работал преподавателем в местной школе. При нем обнаружили паспорт гражданина РФ.

По данным агентства Khit Thit Media, мужчина был учителем иностранного языка.