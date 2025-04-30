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Три человека пострадали после удара БПЛА по Рыльску Курской области

Также пострадали три многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада.
Виктория Бокий 2025-04-30 01:15:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Три жителя Курской области получили ранения после удара вражеских беспилотников по пригороду Рыльска Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших – девушка и двое мужчин. У них диагностировали резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Из троих пострадавших двое сейчас находятся в Рыльской больнице, один от госпитализации отказался.

«45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. <…> Еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада.

По данным главы региона, вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. Однако к настоящему времени пожар уже потушили.

На месте происшествия находятся оперативные службы и глава района. Все необходимая помощь людям будет оказана.

#бпла #Курская область #ВСУ #дроны #атака #Рыльск
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