Три человека пострадали после удара БПЛА по Рыльску Курской области

Три жителя Курской области получили ранения после удара вражеских беспилотников по пригороду Рыльска Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших – девушка и двое мужчин. У них диагностировали резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Из троих пострадавших двое сейчас находятся в Рыльской больнице, один от госпитализации отказался.

«45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. <…> Еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада.

По данным главы региона, вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. Однако к настоящему времени пожар уже потушили.

На месте происшествия находятся оперативные службы и глава района. Все необходимая помощь людям будет оказана.