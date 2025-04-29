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Над Мамаевым курганом отгремел салют «Света Великой Победы»

Акция ежегодно проходит с 2016 года, в этот раз мероприятие также посетили участники Международного форума Союзного государства «Великое наследие - общее будущее».
Лиза Губина 2025-04-29 07:10:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Волгограде в понедельник, 28 апреля, прошла акция «Свет Великой Победы», завершившаяся мощным салютом над Мамаевым курганом. Зрителями светового шоу стали жители и гости Волгограда, а также участники Международного форума Союзного государства «Великое наследие - общее будущее».

При помощи проекторов передавалось изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!». Видеоинсталляция рассказывала о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Сегодня в Волгограде ждут президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Они также посетят Мамаев курган и выступят на итоговом пленарном заседании форума. Также главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Главная задача форума «Великое наследие - общее будущее» - сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной.

Патриотическая акция ежегодно проходит на Мамаевом кургане с 2016 года, каждый раз с новым сценарием, визуальными образами и рассказами. В этом году акцию в том числе посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

#Салют #Волгоград #Союзное государство #мамаев курган #акция #Свет Великой Победы
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