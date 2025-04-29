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Аргентина опубликовала 1850 документов о сбежавших в страну нацистах

Среди опубликованных документов - архивы на нацистского врача Йозефа Менгеле и «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана.
Ян Брацкий 2025-04-29 06:17:23
© Фото: Holger Hollemann, dpa, Global Look Press

Аргентинские власти опубликовали рассекреченные досье нацистов, которые в годы Второй мировой войны бежали на территорию южноамериканской страны.

Архив представлен на официальном сайте кабинета министров. В частности, там опубликовано досье на врача Йозефа Менгеле, известного своей жестокостью по отношению к узникам концлагерей, над которыми он проводил бесчеловечные эксперименты.

«Свод включает более 1850 документов, собранных в 7 досье», - говорится в описании опубликованного архива.

Среди прочих документов на сайте представлены анкеты на Адольфа Эйхмана, похищенного из Аргентины израильской разведкой, надзирателя Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальера Кучмана.

Напомним, в марте президент Аргентины Хавьер Милей распорядился обнародовать документы бежавших в страну нацистов.

#архив #Вторая мировая война #Аргентина #досье #Хавьер Милей
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