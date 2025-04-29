МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Благодатный огонь впервые доставили в блиндажные храмы в зоне СВО

Благодатный огонь из Иерусалима доставил ветеран мотострелкового полка.
2025-04-29 07:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Частицы святого огня из Иерусалима в первый раз привезли в полевые церкви и молитвенные комнаты в зоне проведения специальной военной операции. Эту задачу выполнили военнослужащие и священники Центрального военного округа.

Благодатный огонь из Иерусалима доставил ветеран мотострелкового полка. Священнослужители провели праздничную службу в мотострелковом соединении. Командование и личный состав присутствовали на передаче огня.

«Смогли пообщаться с нашими военнослужащими, рассказать о празднике, поскольку идут пасхальные дни. Поделиться этой частицей радости пасхальной. И, соответственно, приобщиться к тому чудесному благодатному свету, который сходит в Великую Субботу и разносится православными христианами по всему миру», - рассказал помощник командующего ЦВО по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Канев.

Огонь в храме Гроба Господня появляется накануне Пасхи. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова. Верующие почитают его как святыню. Из Иерусалима его развозят в разные страны. В России святыню доставляют в Москву, а затем по другим городам.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Пасха #военные священники #благодатный огонь #полевые храмы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 