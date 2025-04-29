Благодатный огонь впервые доставили в блиндажные храмы в зоне СВО

Частицы святого огня из Иерусалима в первый раз привезли в полевые церкви и молитвенные комнаты в зоне проведения специальной военной операции. Эту задачу выполнили военнослужащие и священники Центрального военного округа.

Благодатный огонь из Иерусалима доставил ветеран мотострелкового полка. Священнослужители провели праздничную службу в мотострелковом соединении. Командование и личный состав присутствовали на передаче огня.

«Смогли пообщаться с нашими военнослужащими, рассказать о празднике, поскольку идут пасхальные дни. Поделиться этой частицей радости пасхальной. И, соответственно, приобщиться к тому чудесному благодатному свету, который сходит в Великую Субботу и разносится православными христианами по всему миру», - рассказал помощник командующего ЦВО по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Канев.

Огонь в храме Гроба Господня появляется накануне Пасхи. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова. Верующие почитают его как святыню. Из Иерусалима его развозят в разные страны. В России святыню доставляют в Москву, а затем по другим городам.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.