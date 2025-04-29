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Патрушев: в России могут появиться крейсеры «Донецк» и «Луганск»

Таким образом, память об СВО увековечат не только в мемориалах, но и в названиях военной техники.
Виктория Бокий 2025-04-29 02:54:22
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что память об СВО увековечат не только в мемориалах, но и в названиях военной техники. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Нет сомнений, что память об этих событиях останется не только в мемориалах, но и в названиях военной техники», - приводит слова помощника президента информагентство.

Так, по его словам, в России могут появиться крейсеры «Донецк» и «Луганск».

Патрушев отметил, что специальная военная операция вошла в историю как важный этап борьбы России за свою безопасность и необходимый шаг по защите соотечественников.

#Донецк #николай патрушев #Луганск #память #помощник президента РФ #крейсеры
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