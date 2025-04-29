«Прямого контакта не вывозят»: штурмовик рассказал о боях в Часовом Яре

До Часова Яра меньше 10 километров. Отсюда танк Т-90 «Прорыв» Ивановской дивизии ВДВ работает с закрытой огневой позиции. Танкисты бьют по юго-западной окраине города, где прячутся остатки украинского гарнизона.

«Разведывательный дрон наблюдает, что в таком-то секторе, в домике, в подвале, укрылась группа пехоты, 4-5 человек. Можем достать их в подвале, главное - удачно скорректировать, подвестись и поразить цель», - говорит командир танка Т-90М с позывным Гусь.

Внешний вид этого Т-90 подтверждает, что даже самые современные наши танки грязи не боятся. Помимо защитных каркасов и решеток на танке сверху натянуты лески - на случай, если что-то прилетит, чтобы это не попало на машину.

Противник охотится на танки с неба, поэтому главное - максимально защитить машину от дронов.

«Вот здесь, в этих уголках, находится активная динамическая защита, пластид. Если будет сброс или прилет FPV, он отталкивает. Цепи и решетки предназначены для того, чтоб дрон не смог залететь», - объясняет наводчик-оператор танка с позывным Гуф.

Танк Т-72 только что вернулся с задания. Экипаж успешно отработал с закрытой огневой позиции. Отметины на машине подтверждают, что в бою было жарко.

«Вот тут осколок прилетел, осколочно-фугасный снаряд. Здесь, под башней, возле механика-водителя - тоже дырка, тоже прилетело», - показывает механик-водитель Т-72Б3 с позывным Шабан.

Если танкистам, работающим на удалении от позиций противника, приходится так нелегко, то что говорить о нашей пехоте - о тех, кто прямо сейчас ведет бой в городской застройке.

Штурмовые подразделения ивановских десантников находятся в прямом контакте с врагом, который засел в укрепленных опорниках.

«Как бы ни выглядели эти норы, блиндажи - трудно, но выковыриваем. Потихоньку скребемся, ползем. В основном подвалы, окопы - все это штурмуется, зачищается. Но суть - прямого контакта они не выдерживают. Вот на моем личном примере: одного я ранил, другие - просто убежали. У них преимущество - FPV, «Бабы-Яги», это нам очень сильно мешает. А прямого столкновения они не вывозят», - говорит стрелок с позывным Белый.

Юго-западная окраина Часова Яра расположена на возвышенности. Штурмовать ее приходится с низины. Но как только последние остатки гарнизона ВСУ будут выбиты и отсюда - наши займут стратегическую высоту. Дальше - смогут наступать на Константиновку - важнейший узел обороны противника. И несмотря на тяжелые бои, ивановские десантники идут вперед, к своей цели.