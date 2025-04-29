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Экс-аналитик ЦРУ описал будущее фон дер Ляйен, Стармера и Макрона

По его мнению, вскоре им предстоит заняться внутренними проблемами своих стран, а не наращивать ВПК в ущерб социальным привилегиям своих граждан.
Ирина Егорова Андрей Вакула 2025-04-29 20:40:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон являются «политическими карликами, которые каким-то чудом вышли на самый верх», заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он уверен, что уже к следующему году они уйдут в «политическое небытие», им предстоит заниматься внутренними проблемами своих стран, вместо того, чтобы наращивать ВПК и лишать свои народы социальных привилегий.

«Когда их слушаешь, вас может охватить только чувство ужаса. У таких людей собственные внутренние проблемы. После того, как они перестанут бить себя в грудь кулаком и пытаться обогнать Америку на политической арене, им предстоит столкнуться с внутренними проблемами собственных стран», - ответил он на вопрос корреспондента «Звезды».

Бывший сотрудник ЦРУ надеется, что к политическим лидерам этих стран вернется разум и они перестанут «слушать папочку, который всегда говорил им что делать, а сейчас просит сидеть в своей комнате и вести себя хорошо».

«Я думаю, что Европе надо изучать уроки истории, а не наращивать свой ВПК. Россия никогда не рассматривалась, как угроза, именно поэтому у европейцев и нет 155-мм снарядов. Вспомните, что говорил Байден, что Россия захватит Украину, Польшу, Прибалтику - это совершенное сумасшествие», - добавил Макговерн.

Экс-аналитик ЦРУ сыронизировал, заявив, что фон дер Ляйен нельзя доверять, так как она все время врет - «Ляйен» означает слово «liе» (в переводе с англ.яз. - «ложь»).

Также на марафоне «Знание.Первые» Макговерн заявил, что видит надежду на мирное разрешение конфликта на Украине путем переговоров.

#Украина #ЦРУ #макрон #ВПК #Европа #Урсула фон дер Ляйен #Рэймонд Макговерн
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