Проходит второй день масштабного просветительского марафона «Знание. Первые» в честь Великой Победы. Среди гостей - министры, главы ведомств и звезды. Участники марафона приехали из разных уголков России, их всех объединяет победа родственников в Великой Отечественной войне. У каждого в семье есть свой герой, кто был на фронте.

Сам же марафон проходит в Москве, а именно на Поклонной горе. Второй день открывает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он вспомнил слова маршала Рокоссовского.

«Народ, который чтит своих героев. Мы чтим героев, поэтому знаем, что победа будет за нами»,- заявил заместитель председателя.

Помимо этого, Медведев не сомневается, что скоро в России появится праздник, посвящённый победе в СВО. С его слов, после завершения боевых действий на Украине нужно создать международный трибунал «Нюрнберг 2.0».

«Переговоры всегда заканчиваются миром. Всё впереди. СВО должна завершиться нашей победой»,- добавил он же.

Также на марафон приехала делегация из Курска. Их область освободили от нацистов дважды – в 1943-м году, и совсем недавно – 26 апреля 2025-го.

На марафон приехал и американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун. По его мнению, мир идет к третьей мировой войне. Помимо этого, он отметил, что даже во время холодной войны к России не относились так, как сейчас.

«Последние три года – годы разочарования в западе. Узнал много, что такое пропаганда на западе. Это огромная империя, которая больше и сильнее. Мы даже не знали. Россию, Иран и Китай представлялись моральными врагами, но это неправда. Но мы поддались на ложь и обман»,- заявил кинорежиссер.

Ранее Стоун неоднократно высказывался о конфликте на Украине. По его мнению, ситуацию спровоцировали действия США, из-за которых Киев потерял свой нейтральный статус.

Тем временем российская армия продолжают громить врага в зоне СВО. Боец с позывным «Иркут», Юрий Сушкеев, был на передовой с первого дня спецоперации вместе с братьями.

«Четверо братьев нас. Все вернулись с наградами. Мы воздушно десантная бригада. Антоновский мост брали. Мост через Днепр»,- прокомментировал Сушкеев.

Боец с позывным «Иркут» попал под обстрел, получил тяжёлое ранение. Теперь он передаёт опыт молодым и рассказал, что решил связать жизнь с военным делом не просто так – равнялся на деда, который был участником Великой Отечественной войны.

В самом музее победы атмосфера особенная. Экспозиция «Подвиг народа» детально показывает вклад тружеников тыла. Больше 7 тысяч экспонатов, все воссоздано с исторической достоверностью. О подвиге железнодорожников рассказал генеральный директор «РЖД» Олег Белозёров.

«Для многих победа – взятие Берлина и водружение красного знамени над рейхстагом. Но есть ещё один важный её символ – это приезд на белорусский вокзал первого поезда с воинами победителями. Мы приклоняемся перед подвигом тех, кто в суровые годы войны отстоял нашу родину»,- заявил гендиректор.

Завтра последний день марафона.В Москве выступит пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, актер Константин Хабенский, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв. А закроет марафон Лев Лещенко – главными песнями победы.