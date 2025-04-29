«Победить врага и встретиться с вами»: о чем писал жене генерал Баграмян

«Тамулик», «нунуфар», что в переводе с армянского означает «тюльпан» и «моя сладкая радость» - такими трогательными словами называл в письмах с фронта свою жену генерал Иван Баграмян.

Ноябрь 1943 - период недолгого отдыха для войск 11-ой гвардейской армии, которой командовал прославленный военачальник. В тот период Брянская операция уже закончилась, Витебская еще не началась. Тогда генерал писал домой очень часто, просил супругу не волноваться за него, так как пока «бездельничает», но вскоре «осеним себя крестным знаменем и двинемся на святое дело».

Полководец Победы, на плечах которого лежала ответственность за десятки тысяч жизней, никогда не забывал о доме, просил писать чаще и сам рассказывал о военных буднях на фронте.

«Пишите почаще, не забывайте меня! Я живу двумя мыслями — победить врага во что бы то ни стало и встретиться с вами. Как от первой, так и от второй радости я был бы в величайшем восторге», - говорится в письме.

В рамках проекта #100ДнейДоПобеды телеканал «Звезда» публикует «Письма с фронта» — конверты из прошлого, которые сохранили теплые слова из самых ожесточенных времен.