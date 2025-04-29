Белозеров рассказал о героизме железнодорожников в годы ВОВ

Снаряды, мины, танки и самоходные установки - ежедневно в вагонах по всей стране перевозились нужды для фронта и победы. Глава РЖД Олег Белозеров рассказал о подвиге и героизме железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

«За годы войны железнодорожники провезли 443 тысячи воинских эшелонов, а это почти 20 миллионов вагонов с солдатами, ранеными, эвакуируемым гражданским населением, а также с грузами, боеприпасами, танками, артиллерией. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно четыре раза обернуть земной шар по экватору», - рассказал гендиректор РЖД на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Великой Победы, стартовал вчера. На мероприятии выступили премьер-министр Михаил Мишустин, министр транспорта Роман Старовойт и министр финансов Антон Силуанов, которые поделились воспоминаниями о своих предках, воевавших в годы ВОВ. Сегодня на марафоне выступил американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун.