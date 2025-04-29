Россиянин на снегоходе сбежал от медведя на Шпицбергене

В поселке Пирамида на Шпицбергене мужчина смог спастись от белого медведя с помощью снегохода. Об этом сообщается в местных пабликах.

На видео можно заметить, как хищное животное начало гнаться за мужчиной. Он не растерялся, побежал к снегоходу, который помог ему уехать на безопасное расстояние от злого медведя.

На сайте «Трест Артикуголь», который отвечает за присутствие России на архипелаге, сообщили, что человек и животное не пострадали.

Также отмечается, что сотрудники треста выполнили все требования, чтобы снизить вероятность возможных контактов людей с белыми медведями. Помимо этого, они проинформировали власти архипелага о том, что посещение хищниками поселка Пирамида участилось.