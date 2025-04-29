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Россиянин на снегоходе сбежал от медведя на Шпицбергене

Известно, что и мужчина, и медведь не пострадали.
Дарья Ситникова 2025-04-29 16:39:21
© Фото: SakhShip, Telegram © Видео: SakhShip, Telegram

В поселке Пирамида на Шпицбергене мужчина смог спастись от белого медведя с помощью снегохода. Об этом сообщается в местных пабликах.

На видео можно заметить, как хищное животное начало гнаться за мужчиной. Он не растерялся, побежал к снегоходу, который помог ему уехать на безопасное расстояние от злого медведя.

На сайте «Трест Артикуголь», который отвечает за присутствие России на архипелаге, сообщили, что человек и животное не пострадали.

Также отмечается, что сотрудники треста выполнили все требования, чтобы снизить вероятность возможных контактов людей с белыми медведями. Помимо этого, они проинформировали власти архипелага о том, что посещение хищниками поселка Пирамида участилось.

#Снегоход #медведь #пирамида #архипелаг Шпицберген
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