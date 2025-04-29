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Внук Церетели назвал ответственным свое назначение на пост главы РАХ

По словам Василия Церетели, он постарается укрепить и усилить путь своего деда и не подвести ни художников, ни российское искусство.
Ирина Егорова 2025-04-29 16:29:58
© Фото: Pavel Kashaev Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Внук скульптора Зураба Церетели, художник Василий Церетели, назначен и.о. президента Российской академии художеств до проведения общего собрания членов академии. Решение за кандидатуру Василия Церетели было принято единогласно. Василий Церетели поделился со «Звездой» своими первыми впечатлениями от назначения.

«Это огромная для меня ответственность - продолжить путь недавно ушедшего Зураба Константиновича. Он сохранил академию, я постараюсь не подвести ни президиум, ни художников, ни в целом российское искусство. Это большая ответственность, которую я постараюсь исполнять и сделать так, чтобы укрепить и усилить путь Зураба Константиновича», - сказал он.

Напомним, что знаменитый скульптор Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля от остановки сердца во сне. Василий Церетели рассказал, что последние дни он провел в своей мастерской, продолжая работать.

Соболезнования в связи со смертью Церетели выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что художник посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний.

#художник #наш эксклюзив #Назначение #Российская академия художеств #Зураб Церетели #василий церетели
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