Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА объявил, что главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку со своего поста. Также сообщается, что клуб расстается со всеми членами тренерского штаба.

«О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», - передает пресс-служба.

Причиной отставки стало невыполнение задач, поставленных на сезон-2024/25.

Пост главного тренера Воробьев занимал с марта 2024 года. Ранее 50-летний хоккеист был главным тренером санкт-петербургского СКА.