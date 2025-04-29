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Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА

Причиной отставки стало невыполнение задач, поставленных на сезон-2024/25.
Ирина Егорова 2025-04-29 14:48:55
© Фото: Tomi Hänninen, Newspix24, Global Look Press

Хоккейный клуб ЦСКА объявил, что главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку со своего поста. Также сообщается, что клуб расстается со всеми членами тренерского штаба.

«О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», - передает пресс-служба. 

Причиной отставки стало невыполнение задач, поставленных на сезон-2024/25.

Пост главного тренера Воробьев занимал с марта 2024 года. Ранее 50-летний хоккеист был главным тренером санкт-петербургского СКА.

#Спорт #Хоккей #ЦСКА #тренер #Илья Воробьев
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