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Газон Свечникова забросали кепками после его хет-трика в плей-офф НХЛ

По традиции на играх НХЛ болельщики кидают кепки на лед, когда игрок одной команды забрасывает три шайбы.
Ян Брацкий 2025-04-29 13:41:31
© Фото: Daniela Porcelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников получил оригинальный «привет» от болельщиков. Они забросали кепками лужайку у его загородного дома.

Таким образом поклонники Свечникова отметили его хет-трик в игре с «Нью-Джерси Девилз», сообщил журналист The Herald Sun Тэд Огберн в соцсети X.

«Как же здорово, что Свечникова поддерживают соседи после его хет-трика за "Харрикейнз"», - написал Огберн, приложив фотографию.

В НХЛ существует традиция, когда после трех заброшенных игроком шайб болельщики кидают на лед свои кепки.

«Каролина» обыграла «дьяволов из Джерси» в минувший понедельник со счетом 5:2. Теперь команда россиянина ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.

Оформить выход в следующую стадию турнира Свечников и компания могут уже 30 апреля.

#Спорт #Хоккей #хет-трик #плей-офф #кубок стэнли #свечников
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