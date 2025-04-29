Газон Свечникова забросали кепками после его хет-трика в плей-офф НХЛ

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников получил оригинальный «привет» от болельщиков. Они забросали кепками лужайку у его загородного дома.

Таким образом поклонники Свечникова отметили его хет-трик в игре с «Нью-Джерси Девилз», сообщил журналист The Herald Sun Тэд Огберн в соцсети X.

«Как же здорово, что Свечникова поддерживают соседи после его хет-трика за "Харрикейнз"», - написал Огберн, приложив фотографию.

В НХЛ существует традиция, когда после трех заброшенных игроком шайб болельщики кидают на лед свои кепки.

«Каролина» обыграла «дьяволов из Джерси» в минувший понедельник со счетом 5:2. Теперь команда россиянина ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.

Оформить выход в следующую стадию турнира Свечников и компания могут уже 30 апреля.