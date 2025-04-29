Газон Свечникова забросали кепками после его хет-трика в плей-офф НХЛ

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников получил оригинальный «привет» от болельщиков. Они забросали кепками лужайку у его загородного дома.
Таким образом поклонники Свечникова отметили его хет-трик в игре с «Нью-Джерси Девилз», сообщил журналист The Herald Sun Тэд Огберн в соцсети X.
«Как же здорово, что Свечникова поддерживают соседи после его хет-трика за "Харрикейнз"», - написал Огберн, приложив фотографию.
В НХЛ существует традиция, когда после трех заброшенных игроком шайб болельщики кидают на лед свои кепки.
«Каролина» обыграла «дьяволов из Джерси» в минувший понедельник со счетом 5:2. Теперь команда россиянина ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.
Оформить выход в следующую стадию турнира Свечников и компания могут уже 30 апреля.
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