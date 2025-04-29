ФСБ благодаря звонку на телефон доверия сорвала атаку БПЛА

Федеральная служба безопасности Российской Федерации в прошлом году предотвратила атаку беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса. Это удалось сделать благодаря сообщению, которое поступило на телефон доверия ведомства.

Отмечается, что террористы хотели направить дрон на Ярославскую область. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за диверсию, сказано на сайте ведомства.

Другие подробности не уточняются.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Два выходца из Средней Азии планировали атаковать завод с помощью БПЛА.