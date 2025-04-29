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ФСБ благодаря звонку на телефон доверия сорвала атаку БПЛА

Террористы хотели атаковать объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области.
Сергей Лебедев 2025-04-29 13:26:38
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации в прошлом году предотвратила атаку беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса. Это удалось сделать благодаря сообщению, которое поступило на телефон доверия ведомства.

Отмечается, что террористы хотели направить дрон на Ярославскую область. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за диверсию, сказано на сайте ведомства.

Другие подробности не уточняются.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Два выходца из Средней Азии планировали атаковать завод с помощью БПЛА.

#беспилотник #Теракт #ФСБ #дрон #тэк #телефон доверия
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