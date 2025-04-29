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Американский MaxxPro не смог уйти от тувинского экипажа «Ноны - СВК»

Артиллеристы уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении.
2025-04-29 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы из Тувы уничтожили американский бронетранспортер International MaxxPro Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Бойцы горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли удар из самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК».

Оператор БПЛА обнаружил движущийся БТР противника и передал координаты артиллеристам. Расчет самоходки и группа воздушного прикрытия сразу же выехали на закрытую огневую позицию.

На месте бойцы оперативно навелись на цель и ударили по вражеской бронемашине 120-миллиметровыми снарядами. Иностранный броневик был уничтожен. После этого экипаж выполнил противоогневой маневр и быстро сменил огневую позицию.

«Поддерживаем огнем штурмовые подразделения. Бьем по легкобронированной технике, личному составу, малогабаритным ДОТам и пулеметным расчетам», - рассказал командир батареи Саян Хаднаев.

 «Нона-СВК» может использовать разные типы мин для стрельбы из гладкоствольных и нарезных минометов, включая осветительные, дымовые и активно-реактивные.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Нона-СВК #группировка войск «Центр» #красноармейское направление #International MaxxPro
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