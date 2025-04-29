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Снегопад в Перми признали сильнейшим в XXI веке

В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы.
Ян Брацкий 2025-04-29 13:01:32
© Фото: Ruslan Yarocky, URA.RU, Global Look Press

Самый сильный в XXI веке снегопад обрушился на Пермь в минувшие сутки. Высота снежного покрова в столице Прикамья составила 32 см, сообщают синоптики.

«В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы <...> Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке», - сообщает пермский Центр геоинформационных систем.

Чтобы узнать, является ли этот снегопад сильнейшим за всю историю наблюдений, синоптикам предстоит дополнительно изучить поступившие данные.

Аномальный снегопад разразился в Пермском крае накануне. Снег шел сутки без остановки. Непогода сопровождалась порывистым ветром до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Город сковали девятибалльные пробки, общественный транспорт не работал.

#в стране и мире #Непогода #снегопад #синоптики #пермь #Прикамье
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