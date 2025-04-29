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На майские праздники в Москве ожидается холодная и дождливая погода

Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы.
Сергей Лебедев 2025-04-29 12:40:38
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В предстоящие майские праздники в Москве и области ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, 1 мая столбики термометров достигнут отметок в +8...+10 градусов. На следующий день ожидается 10-12 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 13-18 градусов.

«Если 1 мая средняя суточная температура воздуха будет градусов на 5 ниже климатической нормы, то к 4 мая все-таки немного потеплеет и отрицательная аномалия сократится до 2 градусов», - отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что с 1 по 4 мая в Москве ожидаются кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что май прогнозируется пасмурным и дождливым. Столбики термометров будут редко подниматься выше +15 градусов. Настоящее тепло вернется только в июне.

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