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Школьный автобус попал под удар беспилотника в Запорожской области

В результате удара БПЛА по школьному автобусу пострадал ребенок 2007 года рождения.
Ян Брацкий 2025-04-29 10:58:41
© Фото: Telegram/BalitskyEV

Беспилотник украинских боевиков атаковал школьный автобус в Запорожской области.

Инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», - написал Балицкий.

Все произошло в 08.15, когда автобус вез детей в Пришибскую среднюю школу. Противник атаковал, когда водитель выехал на переезд.

К этому часу известно об одном пострадавшем, это мальчик 2007 года рождения. У него легкое ранение головы, жизнь и здоровье остальных детей вне опасности.

Власти Запорожской области находятся на прямой связи с медиками и отслеживают ситуацию, уточнил Балицкий.

#бпла #дети #дрон #автобус #запорожская область #балицкий
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