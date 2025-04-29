Школьный автобус попал под удар беспилотника в Запорожской области

Беспилотник украинских боевиков атаковал школьный автобус в Запорожской области.

Инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», - написал Балицкий.

Все произошло в 08.15, когда автобус вез детей в Пришибскую среднюю школу. Противник атаковал, когда водитель выехал на переезд.

К этому часу известно об одном пострадавшем, это мальчик 2007 года рождения. У него легкое ранение головы, жизнь и здоровье остальных детей вне опасности.

Власти Запорожской области находятся на прямой связи с медиками и отслеживают ситуацию, уточнил Балицкий.