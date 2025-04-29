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Приоритет - помощь участникам СВО: о чем говорил Путин с Советом законодателей

На заседании законодателей также говорили о восстановлении уровня жизни в Курской области, кадровом дефиците, противодействии нацизму и сохранении исторического наследия.
Александр Тарасенко 2025-04-29 01:40:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Одним из самых важных вопросов на заседании законодателей в Таврическом дворце, по мнению президента России Владимира Путина, является помощь участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей. Сейчас для этого разработаны меры социальной и правовой поддержки. Например, кадровая программа «Время героев», где у военнослужащих, проявивших себя на передовой, есть возможность для реализации себя и в гражданской сфере. Путин выразил уверенность, что скоро парламентариев из числа участников СВО станет гораздо больше.

Также на заседании Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил роль офицеров спецназа, ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии в освобождении Курской области. Отдельно было отмечено и мужество простых граждан. Теперь следующий шаг - восстановление уровня жизни, каким он был до вторжения врага. На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент попросил сделать все возможное для поддержки населения.

Также говорили о противодействии нацизму и сохранении исторического наследия. Память о подвигах наших бойцов планируют сохранять через патриотическое воспитание молодежи. Валентина Матвиенко отдельно подчеркнула, что молодые люди должны знать и современных героев.

Кроме того, на заседании Совета законодателей говорили и об обеспечении регионов медицинскими и педагогическими кадрами, сейчас их не хватает. Главная проблема - низкая оплата труда.

По итогам заседания перед парламентариями поставлены новые задачи и обозначены главные проблемы. Осталось придумать пути решения и работать над ними, объединив усилия всех ветвей власти.

#Владимир Путин #заседание #Парламентарии #Совет законодателей #участники СВО
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