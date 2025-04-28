Дептранс Москвы опубликовал график перекрытия улиц 29 апреля и 3 мая

Москвичей предупредили о временном перекрытии движения для транспорта на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО столицы. График перекрытия в своем Telegram-канале опубликовал Дептранс. Ограничения введут 29 апреля и 3 мая.

Так, с 16.30 до 19.00 не будет движения на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. С 22.00 до окончания мероприятия закроют движение на ряде центральных набережных и улиц.

Кроме того, в эти дни повторно закроют движение для транспорта: с 23.30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта. С 22.30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста.

Для удобства автомобилистов в районе Таганской площади организуют двустороннее движение: с 16.30 29 апреля до 03.00 30 апреля и с 16.30 3 мая до 03.00 4 мая.

Москвичей и гостей столицы также предупредили, что в дни ограничений на вышеупомянутых участках городских магистралей нельзя будет парковать автомобили. Для движения также закроют и пешеходные переходы. Дептранс рекомендует использовать для передвижения городской общественный транспорт.

Более подробная информация о перекрытии движения, а также схемы с указанием улиц и временных отрезков приведены на официальном сайте московского Дептранса.