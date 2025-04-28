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Fox News: причиной смерти актера Хэкмена стали проблемы с сердцем

Актера и его супругу нашли мертвыми в их доме в феврале, изначально в полиции называли подозрительной смерть Хэкмена.
Лиза Губина 2025-04-28 08:14:21
© Фото: Laura LuongoPIP-Landmark via ww, Global Look Press

Причиной смерти американского актера, двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия.

«Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана», - говорится в публикации.

В ходе вскрытия у актера среди прочего выявили тяжелую хроническую гипертензивную болезнь с поражением почек и признаки болезни Альцгеймера. Отмечается, что в доме обнаружили переносящих хантавирус грызунов, однако самого вируса в теле Хэкмена не выявили.

Напомним, Хэкмена и его супругу нашли мертвыми в феврале в их доме без следов насильственной смерти, тем не менее полиция назвала обстоятельства подозрительными и вызывающими беспокойство. Так, в доме также обнаружили умершую, возможно из-за голода, собаку.

#сша #Оскар #актер #Джин Хэкмен #проблемы с сердцем
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